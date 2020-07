Zinedine Zidane liet James Rodriguez uit selectie: "Hij vroeg zelf om niet geselecteerd te worden"

Geen James Rodriguez zondag in de selectie bij Real Madrid. De Colombiaan lijkt al langer te vertrekken, maar het lijkt meer en meer op een vertrek via een achterpoortje te worden.

Tegen Real Sociedad begon James nog eens in de basis, maar sindsdien kreeg de Colombiaan geen speelminuten meer. Tegen Bilbao zat hij zelfs niet meer in de selectie.

"Hij heeft zelf gevraagd om niet geselecteerd te worden. Hij kampte met wat persoonlijke problemen, maar daar wil ik niet dieper op ingaan", gaf Zidane aan.

Wie ook weer op de bank zat zonder speelminuten, was Gareth Bale. Net zoals James voor veel geld gehaald, goed begonnen en dan volledig weggedeemsterd. "Het was mijn keuze om hem om de bank te houden. Ik heb 25 spelers, die allemaal willen spelen. Maar ik ben diegene die de keuze maakt om iemand op te stellen of niet", klonk het kordaat bij de Franse oefenmeester.