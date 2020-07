Bekerfinale, reguliere competitie, play-offs: dit zijn de speeldata

Er zijn al heel wat knopen doorgehakt op de Algemene Vergadering. Ook de speeldata voor volgend seizoen zijn bekend. De reguliere competitie loopt tot 16 april, daarna is het voor acht clubs reeds gedaan.

De hele kalender wordt morgen bekendgemaakt, maar er zijn al algemene data. Zoals al eerder bekend was start 1A in het weekend van 7 augustus. 1B begint er in het weekend van 21 augustus aan.

De reguliere competitie in 1A loopt tot 16 april. Daarna mogen de eerste vier van 30 april uitmaken wie de titel wint. De plaatsen 5 tot en met 8 maken uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Voor de resterende zeven clubs zit het seizoen er na 16 april op.

De bekerfinale wordt gespeeld op zaterdag 24 of zondag 25 april.