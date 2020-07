Jelle Van Damme zoekt 1A-club: "Ik heb mijn cv al op tafel gegooid bij Standard"

Jelle Van Damme is na zijn desastreus avontuur bij Lokeren op zoek naar een nieuwe club. De bijna 37-jarige verdediger meent dat hij heel wat 1A-clubs nog iets kan bijbrengen. "Ik wil me nog één à twee jaar amuseren!"

"Ik wil wel alleen nog iets doen waar ik zelf 100 procent achter sta. Iets dat volledig binnen het plaatje past", vertelt Van Damme bij Sporza. "Ik hoop sowieso op een club uit 1A. Ik heb mijn cv al op tafel gegooid bij Standard, maar daar is nog niets concreets uit gekomen. Veel clubs happen nog niet toe om verschillende redenen."

Maar panikeren doet hij nog niet. "We zijn ook nog maar begin juli. Bepaalde competities zijn nog bezig, de transferperiode moet eigenlijk nog beginnen", zegt de man die heel hard traint, zo blijkt ook uit zijn Instagram. "Ik ben nog nooit zo fit geweest in het tussenseizoen als nu, ik heb ervaring en ik ken de Belgische competitie. Ik kan bepaalde clubs nog iets bijbrengen in gelijk welke rol."