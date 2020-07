OFFICIEEL: Eupen plukt Belgische middenvelder weg bij rechtstreekse concurrent

De transfer hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Stef Peeters verlaat Cercle Brugge en gaat de kleuren van KAS Eupen verdedigen.

KAS Eupen bevestigde de voorbije dagen en uren dat Stef Peeters onderweg was Am Kehrweg. Het is echter Cercle Brugge die de transfer wereldkundig maakt.