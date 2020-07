Voetbal Vlaanderen reageert als door een wesp gestoken en wil financiële compensatie: "De tijd om gematigd te blijven is nu voorbij"

De Pro League heeft vanmiddag beslist om elke wedstrijd op een verschillend tijdstip te laten starten. Dat is allesbehalve naar de zin van de amateurclubs. De aanwezige fans zijn voor die clubs namelijk een belangrijke bron van inkomsten.

Zo wordt er vanaf volgend seizoen op zaterdagmiddag gevoetbald. Op zondagmiddag komt het profvoetbal met twee verschillende aftrapuren in het vaarwater van het amateurvoetbal.

“We zijn niet opgezet met de nieuwe tijdsloten”, klinkt het bij Marc Van Craen. “We vragen al een hele tijd om rekening te houden met het amateurvoetbal. Het is een kwestie van solidariteit.”

Er valt aan die tijdsloten niets meer te doen, maar de Pro League moet solidair zijn. Hoe? Er moet nu maar een financiële geste tegenover staan

Vooral de wedstrijd op zondagmiddag om 13u30 is een doorn in het oog van de voorzitter van Voetbal Vlaanderen. “Het is ongelooflijk. Die wedstrijd gaat overlappen met eerste ploegen uit lagere afdelingen en met het jeugdvoetbal.”

Geld voor aftrapuren

“We zagen de bui al een tijdje hangen, maar de tijd om gematigd te blijven is nu voorbij. We moeten dringend op onze strepen gaan staan. Er valt aan die tijdsloten niets meer te doen, maar de Pro League moet solidair zijn. Hoe? Er moet nu maar een financiële geste tegenover staan.”