Komt Eden Hazard dit seizoen nog wel in actie? Zijn enkel blijft een probleem

De kans is groot dat Eden Hazard ook komend weekend niet in de selectie van Real Madrid zal zitten. De Rode Duivel zou vooral individueel trainen en hij blijft last ondervinden van de enkel.

Het is niet duidelijk of Eden Hazard snel terug op het veld zal staan. Zijn enkel blijft hem namelijk parten spelen. Komend weekend speelt Real Madrid tegen Alaves, maar de kans is zeer groot dat het zonder de Rode Duivel zal zijn. Volgens Het Nieuwsblad maken ze zich In Spanje zorgen. Cadena Ser schrijft namelijk dat Eden Hazard enkele testen zou gedaan hebben, maar dat die er niet goed uit zagen. Marca meldt dan weer dat Hazard fysiek in orde is, maar dat hij zich niet goed voelt bij sprintjes en dribbels. Het is dus afwachten, maar komend weekend lijkt de kans al klein dat Hazard in de selectie zal zitten voor de match tegen Alaves.