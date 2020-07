OFFICIEEL: ex-speler Standard verlaat Brighton definitief en trekt naar andere Engelse club

Anthony Knockaert keert volgend seizoen niet terug naar Brighton. De speler wordt dit seizoen uitgeleend aan Fulham en daar zal Knockaert ook de komende seizoenen spelen. De club van onder meer Aleksandar Mitrović heeft het nieuws aangekondigd via haar sociale netwerken.

Knockaert is één van de drijvende krachten achter Fulham. Met 73 punten zijn ze slechts 4 punten verwijderd van de tweede plaats en het zou een rechtstreekse promotie betekenen naar de Premier League. Wat er ook gebeurt, ze zullen in ieder geval meedoen aan de play-offs voor een eventuele promotie.

