Proximus League: Dit is de volledige kalender 2020-2021 van 1B

Woensdagmiddag heeft de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports samen met de Pro League de kalender voor het nieuwe seizoen in de Proximus League bekendgemaakt. Neem er dus alvast uw agenda bij voor de eerste speeldata van uw favoriete ploeg.

Omdat OH Leuven en Beerschot onderling nog moeten uitmaken wie er straks naar de Jupiler Pro League promoveert staan de twee teams nog in deze kalender.

De volledige kalender 2020-2021

21/08/2020 19:00 OH Leuven / Beerschot - Seraing22/08/2020 20:45 Waasland-Beveren - Union SG23/08/2020 16:00 SK Deinze - RWDM24/08/2020 20:00 Westerlo - Lommel SK28/08/2020 20:00 Seraing - SK Deinze29/08/2020 20:45 Lommel SK - Waasland-Beveren30/08/2020 16:00 Union SG - Westerlo30/08/2020 20:00 RWDM - OH Leuven / Beerschot11/09/2020 20:00 OH Leuven / Beerschot - Union SG12/09/2020 20:45 RWDM - Westerlo13/09/2020 16:00 Seraing - Waasland-Beveren13/09/2020 20:00 SK Deinze - Lommel SK19/09/2020 20:01 Westerlo - Seraing19/09/2020 20:01 Waasland-Beveren - OH Leuven / Beerschot19/09/2020 20:01 Lommel SK - RWDM19/09/2020 20:01 Union SG - SK Deinze26/09/2020 20:01 RWDM - Seraing26/09/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Westerlo26/09/2020 20:01 Union SG - Lommel SK26/09/2020 20:01 SK Deinze - Waasland-Beveren03/10/2020 20:01 Waasland-Beveren - RWDM03/10/2020 20:01 Lommel SK - OH Leuven / Beerschot03/10/2020 20:01 SK Deinze - Westerlo03/10/2020 20:01 Seraing - Union SG18/10/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - SK Deinze18/10/2020 20:01 Union SG - RWDM18/10/2020 20:01 Lommel SK - Seraing18/10/2020 20:01 Westerlo - Waasland-Beveren24/10/2020 20:01 Westerlo - Union SG24/10/2020 20:01 Waasland-Beveren - Lommel SK24/10/2020 20:01 Seraing - OH Leuven / Beerschot24/10/2020 20:01 RWDM - SK Deinze31/10/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - RWDM31/10/2020 20:01 Union SG - Waasland-Beveren31/10/2020 20:01 SK Deinze - Seraing31/10/2020 20:01 Lommel SK - Westerlo07/11/2020 20:01 Westerlo - OH Leuven / Beerschot07/11/2020 20:01 Waasland-Beveren - SK Deinze07/11/2020 20:01 Lommel SK - Union SG07/11/2020 20:01 Seraing - RWDM22/11/2020 20:01 RWDM - Lommel SK22/11/2020 20:01 Union SG - Seraing22/11/2020 20:01 SK Deinze - OH Leuven / Beerschot22/11/2020 20:01 Waasland-Beveren - Westerlo28/11/2020 20:01 Westerlo - SK Deinze28/11/2020 20:01 Seraing - Lommel SK28/11/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Waasland-Beveren28/11/2020 20:01 RWDM - Union SG05/12/2020 20:01 Union SG - OH Leuven / Beerschot05/12/2020 20:01 Lommel SK - SK Deinze05/12/2020 20:01 Waasland-Beveren - Seraing05/12/2020 20:01 Westerlo - RWDM12/12/2020 20:01 SK Deinze - Union SG12/12/2020 20:01 Seraing - Westerlo12/12/2020 20:01 OH Leuven / Beerschot - Lommel SK12/12/2020 20:01 RWDM - Waasland-Beveren19/12/2020 20:01 Westerlo - OH Leuven / Beerschot19/12/2020 20:01 Waasland-Beveren - SK Deinze19/12/2020 20:01 Lommel SK - RWDM19/12/2020 20:01 Union SG - Seraing23/01/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - RWDM23/01/2021 20:01 Seraing - Lommel SK23/01/2021 20:01 Union SG - Waasland-Beveren23/01/2021 20:01 SK Deinze - Westerlo30/01/2021 20:01 Westerlo - Union SG30/01/2021 20:01 Lommel SK - Waasland-Beveren30/01/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Seraing30/01/2021 20:01 RWDM - SK Deinze06/02/2021 20:01 Seraing - Westerlo06/02/2021 20:01 Union SG - Lommel SK06/02/2021 20:01 SK Deinze - OH Leuven / Beerschot06/02/2021 20:01 Waasland-Beveren - RWDM13/02/2021 20:01 Westerlo - Lommel SK13/02/2021 20:01 SK Deinze - Seraing13/02/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Waasland-Beveren13/02/2021 20:01 RWDM - Union SG20/02/2021 20:01 Seraing - RWDM20/02/2021 20:01 Union SG - SK Deinze20/02/2021 20:01 Lommel SK - OH Leuven / Beerschot20/02/2021 20:01 Waasland-Beveren - Westerlo27/02/2021 20:01 Waasland-Beveren - Seraing27/02/2021 20:01 SK Deinze - Lommel SK27/02/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Union SG27/02/2021 20:01 RWDM - Westerlo06/03/2021 20:01 Westerlo - SK Deinze06/03/2021 20:01 Lommel SK - Union SG06/03/2021 20:01 Seraing - OH Leuven / Beerschot06/03/2021 20:01 RWDM - Waasland-Beveren13/03/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - SK Deinze13/03/2021 20:01 Union SG - RWDM13/03/2021 20:01 Waasland-Beveren - Lommel SK13/03/2021 20:01 Westerlo - Seraing20/03/2021 20:01 Lommel SK - Westerlo20/03/2021 20:01 SK Deinze - Waasland-Beveren20/03/2021 20:01 Seraing - Union SG20/03/2021 20:01 RWDM - OH Leuven / Beerschot03/04/2021 20:01 Westerlo - Waasland-Beveren03/04/2021 20:01 Lommel SK - Seraing03/04/2021 20:01 SK Deinze - RWDM03/04/2021 20:01 Union SG - OH Leuven / Beerschot10/04/2021 20:01 RWDM - Lommel SK10/04/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Westerlo10/04/2021 20:01 Seraing - SK Deinze10/04/2021 20:01 Waasland-Beveren - Union SG17/04/2021 20:01 Westerlo - RWDM17/04/2021 20:01 SK Deinze - Union SG17/04/2021 20:01 Seraing - Waasland-Beveren17/04/2021 20:01 OH Leuven / Beerschot - Lommel SK24/04/2021 20:01 RWDM - Seraing24/04/2021 20:01 Union SG - Westerlo24/04/2021 20:01 Lommel SK - SK Deinze24/04/2021 20:01 Waasland-Beveren - OH Leuven / Beerschot