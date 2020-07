Waarom Pro League het BAS (voorlopig?) negeert: 'beslissing niet nietig verklaard, maar wel de manier waarop die tot stand kwam'

De Raad van Bestuur van de Pro League gaat aan zijn leden vragen om de beslissingen van 15 mei toch te herbevestigen. Hoe kan dat? Ze denken een achterpoortje gevonden te hebben in de uitspraak van het BAS.

Het BAS oordeelde woensdag dat er een verschil in behandeling was tussen 1A en 1B. OH Leuven en Beerschot moesten wel nog spelen voor promotie terwijl Waasland-Beveren geen kans meer kreeg om zijn sportieve kansen te verdedigen. Het BAS oordeelde dat de Pro League daar geen "redelijke verklaring" voor kon geven.

Maar... dat was buiten CEO Pierre François gerekend. Die kwam donderdag met de uitspraak dat "de beslissingen niet nietig verklaard werden, wel de manier waarop ze tot stand kwamen". Dat zou betekenen dat ze opnieuw een Algemene Vergadering kunnen organiseren waarin ze net hetzelfde zouden stemmen: 16 ploegen zonder Waasland-Beveren in 1A.

De Raad van Bestuur zag een achterpoortje om uit de huidige malaise te komen. Maar of dat dossier zo sterk is als ze zelf beweren, wordt door verschillende leden betwijfeld.