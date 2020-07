KV Mechelen ziet thuismatch tegen Club Brugge voor vol stadion door de neus geboord: "Spijtig voor die 12.000 abonnees"

Alle ploegen gaven aan dat ze hun eerste twee thuismatchen liever niet tegen Club Brugge of Anderlecht zouden afwerken. Die partijen lokken normaal gezien meer volk dan gemiddeld, maar moeten nu wellicht achter gesloten deuren worden afgewerkt. KV Mechelen heeft pech en ontvangt Club op speeldag 2.

KV Mechelen moet net zoals in 2019 naar de Gaverbeek op speeldag 1. "We beginnen goed met een wedstrijd op Zulte Waregem. Dat was vorig seizoen ook zo en we gingen daar meteen winnen. Dat zien we dus graag gebeuren", legde algemeen directeur van KV Mechelen Frank Lagast uit bij Gazet van Antwerpen op de kalendervoorstelling.

Een leuke opener dus voor Malinwa, maar over speeldag twee zijn ze minder tevreden. Dan ontvangen ze Club Brugge, terwijl ze (net zoals alle andere clubs) hadden aangegeven om die ploeg net te vermijden op hun eerste thuismatch.

"Ik vind dat heel spijtig voor onze supporters die er dan niet allemaal kunnen bij zijn. 12.000 abonnees die mogelijk geen wedstrijd tegen Club Brugge zien. Dat is spijtig", besloot Lagast.