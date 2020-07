Anderlecht polst bij Feyenoord voor nieuwe aanvaller

Anderlecht is op zoek naar een jonge aanvaller, die niet al te veel mag kosten en komt in die zoektocht uit bij Feyenoord.

Het jonge talent van 18 jaar, Crysencio Summerville, werd de afgelopen twee jaar uitgeleend door Feyenoord en staat bekend als een enorm talent in Nederland. Eerst mocht hij zich bewijzen bij Dordrecht op het tweede niveau.

Daar lukte hem meteen 5 doelpunten in 18 wedstrijden en dit seizoen kreeg hij zijn kans bij Eredivisionist ADO Den Haag. Het doelpuntenaantal lag iets lager (2), maar hij kwam er wel tot 22 wedstrijden.

De kans bestaat dat Anderlecht de aanvaller gaat huren, want Feyenoord is er nog niet over uit of het de speler definitief van de hand wil doen, weet Voetbal International. Naast Anderlecht volgt ook Red Bull Salzburg het jonge talent op de voet.