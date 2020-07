Intussen traint Hayen gewoon verder met Waasland-Beveren: "Versterking? Sommigen staan enkel open voor 1A"

Terwijl boven je hoofd nog beslist moet worden of je volgend seizoen in 1A of 1B speelt als trainer je groep voorbereiden op het seizoen... Makkelijk moet het niet zijn. Nicky Hayen weet nog steeds niet waar en wanneer zijn ploeg de eerste keer zal spelen...

Intussen heeft hij gewoon proberen werken. "Wij hebben vooral gefocust op het sportieve. Zowel voor 1A als 1B hebben we een scenario klaar. Ik wil ook geen standpunt innemen. Als sportman wil je natuurlijk het hoogst haalbare. Daar moet de club ook voor ijveren. Zonder het dossier te kennen, hebben we er ook wel recht op. Uiteraard is de onduidelijkheid niet gunstig voor ons", zegt hij in GvA.

Intussen kunnen de Waaslanders moeilijk nieuwe spelers aantrekken. “Maar er moet en zal versterking komen. Achter de schermen wordt met veel spelers gesproken. Sommigen staan enkel open voor 1A, anderen voor 1A en 1B. Maar fans moeten ook geduld hebben. Bij veel clubs is er nog weinig beweging. Maar als we een transfer kunnen afronden, zullen we het niet nalaten."

"Op welke posities we versterking nodig hebben? Vooral in de aanval. En ook een echte patron op het middenveld. Als we in 1A starten, wil iedereen blijven. In 1B is dat een ander verhaal. Maar geen enkele speler heeft de intentie gegeven absoluut te willen vertrekken. Ook Caufriez en Vukotic niet. Ik reken nog op hen. Na individuele gesprekken hebben alle spelers de knop omgedraaid en trainen ze voor 100 procent mee."