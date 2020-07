🎥 Zidane haalt wierookvat boven voor beresterke Courtois: "Thibaut heeft een hele grote invloed"

Real Madrid lijkt op weg naar de titel en daar mag coach Zinédine Zidane Thibaut Courtois voor bedanken. Onze nationale nummer één verliet al voor de vijfde keer op rij de wedstrijd met brandschone netten.

De 18e clean sheet was het al dit seizoen voor Thibaut Courtois. Het is de eerste goalie in La Liga die daarin slaagt sinds Francisco Buyo in het seizoen 1987-1988. Courtois heeft op zijn minst drie keer meer zijn netten schoon gehouden dan elke andere keeper in de vijf grootste Europese competities.

Kampioenenmaker

Ook Zinédine Zidane is niet blind voor de prestaties van zijn doelman: "Courtois heeft een heel grote invloed. Natuurlijk doen de verdedigers ook hun werk. Maar Courtois had weer enkele goede reddingen in huis", klinkt het in Marca.

"Thibaut is in topvorm. Hij laat weinig goals binnen en dat komt ons in de titelstrijd heel goed uit." Courtois zelf reageerde ook kort: "We zijn tevreden met de 3 punten en de clean sheet. Onze focus ligt nu al op de match van maandag, tegen Granada."

Na de overwinning tegen Alaves (2-0) lopen de Koninklijke opnieuw vier punten uit op eeuwige rivaal Barcelona. Met nog drie wedstrijden te gaan, ligt een nieuwe titel binnen handbereik voor Real Madrid.