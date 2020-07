Mooie geste van aanvoerder Lokeren-Temse: "Ik speel met nummer 44, uit respect voor Gregory Mertens"

Lokeren-Temse maakt zich op voor het nieuwe seizoen. Dat de fusieclub leeft, staat buiten kijf! Op Twitter stelde de aanvoerder van het team zich voor aan zijn 'nieuwe' supporters.

Het is de ervaren centrale verdediger Steven Schürmann die zich de eerste kapitein uit de geschiedenis van Lokeren-Temse mag noemen. Hij neemt de band over van Lokerse clublegende Killian Overmeire. "Al ben ik geen echte opvolger, er is er maar één die zoveel heeft bewezen voor Lokeren. En dat is hij!"

Schürmann had nog een mooie geste in petto. Tot vorig seizoen speelde hij met het rugnummer 4. Daar komt nu verandering in.

"Uit respect voor Gregory Mertens hebben we besloten om rugnummer 44 te kiezen." Gregory Mertens overleed in 2015 enkele dagen na hartfalen tijdens een wedstrijd met de beloften van Lokeren. Hij was amper 24 jaar oud.