Ruud Vormer zal verschoten zijn toen hij terug thuiskwam van de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen.

De Nederlandse middenvelder had namelijk inbrekers over de vloer gehad. Vormer deelde de beelden via Instagram, maar geeft wel duidelijk aan dat het poging tot inbraak was. De twee jongens zullen waarschijnlijk niet zijn binnengeraakt.