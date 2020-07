Slecht nieuws voor Radja Nainggolan: hij moest na een half uur naar de kant met een spierblessure

Slecht nieuws voor Radja Nainggolan. De Belgische middenvelder moest tijdens het duel Cagliari-Lecce al na een half uur naar de kant met een spierblessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.

Nainggolan zou volgens Het Nieuwsblad kampen met een spierblessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Verder viel er niet veel te beleven tijdens deze wedstrijd, want het duel tussen Cagliari en Lecce eindigde op 0-0. Cagliari staat nu op de 11de plaats en Lecce staat met een 18de plaats in de degradatiezone.