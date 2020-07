Mogelijk binnenkort terug voetbal met fans in Frankrijk

In Frankrijk is er zondag voor het eerst sinds de coronamaatregelen terug gevoetbald met fans in het stadion. Bij het oefenduel tussen Paris Saint-Germain en Le Havre werden 5000 fans toegelaten in het Stade Océane.

Minister van Sport Roxana Maracineanu heeft het op twitter over een 'overwinning voor het voetbal'. In een gesprek met L'Equipe sluit ze overigens niet uit dat er later deze maand bij de Franse bekerfinales meer fans aanwezig mogen zijn. Die gaan door in het Stade de France en daar ligt de toeschouwerscapaciteit veel hoger.

Met een bezettingsgraad van 30% zouden er ongeveer 25.000 mensen in stadion worden toegelaten. Volgende week zal de minister het ter sprake brengen tijdens de ministerraad. Quel plaisir de voir le football faire son retour avec du public au Havre. 5000 personnes max pour l’instant mais c’est un retour progressif à la vie normale pour joueurs et supporters. Bravo au @HAC_Foot pour leur exemplarité et au @PSG_inside pour leur victoire #RestezPrudents pic.twitter.com/ZuMu65ySLL — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) July 12, 2020