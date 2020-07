UEFA reageert op nieuws TAS en Manchester City: "Het TAS vond dat er te weinig overtuigend bewijs was"

Het TAS heeft beslist om de Europese ban van Manchester City te schrappen. Daardoor zal de Engelse topclub ook de volgende twee seizoenen kunnen deelnemen aan de Champions League. Een serieuze klap voor de UEFA.

Het TAS heeft maandag besloten om de sanctie die de UEFA aan Manchester City had opgelegd voor het niet respecteren van de Financial Fair Play, nietig te verklaren. Daardoor zal Manchester City ook de komende twee seizoenen kunnen deelnemen aan de Champions League. Een beslissing die de UEFA in een zeer delicate positie heeft gebracht.

"De UEFA neemt kennis van de beslissing van het TAS om de sanctie die door het onafhankelijke financiële controleorgaan van de UEFA aan Manchester City werd opgelegd voor vermeende schendingen van de UEFA-regels inzake clubvergunningen en financieel fair play te verminderen. De UEFA merkt op dat het TAS vond dat er te weinig overtuigend bewijs was om alle bevindingen van het controleorgaan in dit specifieke geval te bevestigen."

"In de afgelopen jaren heeft de Financial Fair Play een belangrijke rol gespeeld bij de bescherming van de clubs. De UEFA en de ECA zullen deze principes blijven volgen en de UEFA zal zich niet langer uitspreken over deze kwestie."