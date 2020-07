Alex Craninx maakte Zinedine Zidane mee als coach bij Real Madrid: "Zidane hield van mijn mentaliteit"

Ondertussen staat Thibaut Courtois onder de lat bij Real Madrid en de Rode Duivel doet dat uitstekend. Maar jarenlang was het een andere Belgische doelman die Real Madrid in de rangen had, Alex Craninx.

Zijn familie woont nog in Sint-Truiden, maar zelf spreekt hij geen woord Frans of Nederlands. Craninx groeide op in Spanje, al kwam hij wel uit voor de Belgische nationale jeugdploegen. "Ik voel mij ook gewoon Belg", zegt de 24-jarige doelman.

Craninx zag gisteren ook Real Madrid winnen van Granada en het ziet er naar uit dat Zidane er alweer in gaat slagen om FC Barcelona van de troon te stoten. Craninx maakte de Franse oefenmeester nog mee bij Real Madrid. "Ik heb enkele keren mogen meetrainen met de eerste ploeg en Zidane hield van mijn mentaliteit. Uiteindelijk moest de keuze gemaakt worden tussen mij of Luca Zidane als derde keeper en Santiago Solari (destijds coach van Real Madrid Castilla, nvdr.) had een voorkeur voor Luca."

Op een gegeven moment deelde Craninx een kleedkamer met supersterren als Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Sergio Ramos. "Ze waren altijd heel normaal. Als ik een goede redding deed op training, dan gaven ze mij ook complimenten. Met Ronaldo had ik weinig contact, ik sprak vooral met de Spanjaarden, zoals Morata, Carvajal of Ramos."

Ondertussen is Craninx tweede doelman bij het Noorse Molde, maar de doelman voelt er zich goed. "Ik ben goed opgenomen in de groep en voel me belangrijk. Dat is belangrijk voor een speler. Een terugkeer naar België? Ik heb altijd van de Belgische competitie gehouden, maar dan moet het wel bij een ploeg zijn waar ik kan strijden voor een plekje als eerste doelman", vertelt hij aan La Dernière Heure.

Craninx toont wel nog de nodige ambitie. "Ik droom nog steeds van de Rode Duivels. Het is goed om ambitie te tonen. Ook Real Madrid zet ik nog niet uit mijn hoofd. Het is en blijft de club van mijn dromen. En zeg nu eerlijk, wie zou er nee zeggen tegen Real Madrid?"