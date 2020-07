OFFICIEEL: Geen twee zonder drie! KV Oostende plukt drievoudig Schots international weg bij Celtic

KV Oostende heeft er een productieve dag opzitten. Met Jack Hendry stellen de kustjongens hun derde aanwinst voor. De 25-jarige verdediger wordt gehuurd van Celtic FC.

KV Oostende bedong ineens een aankoopoptie op Jack Hendry. De details van de overeenkomst zijn momenteel nog niet gekend. "Ik ben blij met deze kans", aldus de Schot op de webstek van de Kustboys.

"De Belgische competitie is de laatste jaren enorm geëvolueerd", gaat Hendry verder. "De nationale ploeg is daar hét equivalent van. Alles is bij KV Oostende aanwezig om er een goed seizoen van te maken."

Eerder op dag officialiseerde KVO al de transfers van Guillaume Hubert en Frederik Jäkel. De West-Vlamingen zullen de komende weken nog versterkingen aantrekken om een competitief elftal tussen de lijnen te sturen.