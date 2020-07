Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo hervatten MLS met gelijkspel

In de Verenigde Staten is de competitie ook weer op gang getrapt. Laurent Ciman kwam als invaller in actie voor Toronto.

Via een minitoernooi met groepsfase en nadien rechtstreekse uitschakeling is de MLS opnieuw op gang getrapt. Laurent Ciman nam met Toronto het op tegen DC United. Bij Toronto loopt naast Ciman ook nog Alejandro Pozuelo rond. De voormalige smaakmaker van Racing Genk liet ook in de eerste wedstrijd van de MLS weer meteen zijn klasse zien. Met twee assisten zorgde hij mee voor de 2-0 voorsprong bij de rust. Twee keer was Akinola de afwerker. DC United had ook al een rode kaart ontvangen en dus leken Ciman en Pozuelo de winst binnen handbereik te hebben. De Belgische verdediger mocht na 64 minuten invallen en zag hoe Higuain en Brillant (ex-Beerschot en ex-KV Oostende) in het absolute slot nog een punt uit de brand sleepten.