Trossard heeft nog één doel bij Brighton dit seizoen

Het eerste seizoen van Leandro Trossard in de Premier League is allesbehalve een makkelijk seizoen. Maar de winger drukt meer en meer zijn stempel bij Brighton & Hove Albion de laatste weken.

Trossard liet zich de afgelopen weken gelden bij Brighton. Een doelpunt tegen landskampioen Liverpool, eentje tegen Norwich en ook tegen Manchester City behoorde hij tot de betere spelers van Brighton. Voor dit seizoen heeft hij nog één doel voor ogen: het behoud verzekeren.

Brighton & Hove Albion staat op een 15e plaats en heeft 5 punten meer dan de 18e Bournemouth. Met nog 3 speeldagen te gaan lijkt het behoud zo goed als zeker te zijn, maar in het voetbal kan nog veel gebeuren. Dat beseft de Rode Duivel zelf ook.

"Zorgen voor het behoud"

"We willen zo snel mogelijk voor het behoud zorgen", reageert Trossard bij Sporza. "De match tegen City was een teleurstelling, we weten dat we beter kunnen spelen. Nu moeten we ons focussen op de volgende wedstrijd."

Manchester City kwam op de vorige speeldag met 0-5 winnen in Brighton. Donderdag nemen Trossard en co het op tegen Southampton. Winst kan hen een jaartje extra in de Premier League verzekeren.