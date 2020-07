OFFICIEEL: Fadiga verlaat Club Brugge voor club uit Eredivisie

Noah Fadiga, zoon van Khalilou, verlaat Club Brugge en trekt naar Heracles Almelo. De flankspeler tekent er een contract voor drie seizoenen.

Noah Fadiga heeft bij de jeugd bij onder meer AA Gent en Anderlecht gespeeld voor hij naar de B-kern van Club Brugge ging. Blauw-Zwart leende hem dan uit aan FC Volendam in de Nederlandse tweede klasse. Daar kwam Fadiga 24x aan de aftrap met 1 assist en 1 doelpunt tot gevolg.

Noah Fadiga is de zoon van Khalilou Fadiga, de Senegalese aanvaller die furore maakte voor onder meer Club Brugge en Inter Milaan. Bij Heracles is er sinds het vertrek van Dessers wat financiële ruimte vrijgekomen voor extra transfers. Maar hoeveel geld er gemoeid is met de transfer van Fadiga is (nog) niet bekend.