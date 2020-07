Sétien wil blijven én verrast met zelfevaluatie: "Ik vind niet dat Barcelona het slecht heeft gedaan"

Josep Bartomeu gaf eerder deze week al aan dat Quique Sétien ook volgend seizoen nog aan het roer van FC Barcelona zal staan. De oefenmeester zelf ziet dat alvast zelf ook zitten.

We deden gisteren al uit de doeken waarom die uitspraak van Josep Bartomeu helemaal niet verrassend is. Nochtans staat Quique Sétien bij alle andere bestuursleden onder druk. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Natuurlijk zie ik mezelf Barça volgend seizoen ook nog trainen”, aldus Sétien in de Spaanse kranten. “Ik heb genoeg ervaring om met deze situatie om te gaan. Momenteel zijn de verwachtingen nog niet ingelost.”

FC Barcelona moet de titel aan Real Madrid laten én kon voetballend allesbehalve overtuigen. “Daar neem ik deels mijn verantwoordelijkheid voor. Bij mindere resultaten wordt altijd naar de coach gekeken.”

Sinds de hervatting speelden we drie keer gelijk en wonnen we de andere matchen. Alleen deed Real Madrid beter door alles te winnen

“Maar ik vind niet dat we het zo slecht gedaan hebben”, besluit de coach. “Sinds de hervatting speelden we drie keer gelijk en wonnen we de andere matchen. Alleen deed Real Madrid beter door alles te winnen.”