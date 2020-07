Na derde kapitaalsverhoging in 1 jaar: "Toont nogmaals de drive van Gheysens om van Antwerp een topclub te maken"

Voor diegenen er nog aan moesten twijfelen: het is Paul Gheysens menens. De voorzitter wil van Antwerp een Belgische topclub maken. Gisteren voerde hij een kapitaalsverhoging toe, alweer de derde in amper een jaar tijd.

Na de vijf miljoen van deze week staat de balans op 21,1 miljoen euro aan kapitaalsverhoging in amper een jaar tijd. "Deze kapitaalsverhoging stond al een tijd gepland. We hadden deze ook zonder coronacrisis doorgevoerd", stelt Antwerp-woordvoerder Dimitri Huygen in GvA.

"Uiteraard voelen we de impact van Covid-19 op onze werking, maar de fans steunen ons op fenomenale manier. De abonnementen zijn uitverkocht."

"Deze kapitaalsverhoging geeft ons extra zuurstof", aldus Huygen. "Het toont nogmaals het engagement en drive van Paul Gheysens om Antwerp uit te bouwen tot een topclub. Waar het geld voor gebruikt zal worden? Het gaat vooral naar de operationele werking van de club. Het is niet zo dat ons sportief budget ineens fors de hoogte zal ingaan. Al zorgt het er ook wel voor dat we niet verplicht zullen zijn om bepaalde spelers te verkopen."