De Bruyne is niet van plan zijn koffers te pakken: "Juventus of PSG, het zal niet voor nu zijn"

Er zijn heel wat speculaties geweest over een mogelijk vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City moesten ze een Europese ban gekregen hebben. Zijn makelaar, Patrick De Koster, heeft toen altijd de boot afgehouden. En het ziet er niet naar uit dat er direct een megatransfer gaat komen.

"Mensen vroegen me de hele tijd of Kevin zou vertrekken zonder Champions League. De tabloids hadden dat geïnsinueerd, terwijl hij nog drie jaar contract heeft.Sommige bladen zoeken enkel sensatie", vertelt De Koster in HLN.

Maar bij City is er enorm veel appreciatie voor De Bruyne. Hij kan er straks de topverdiener van de Premier League worden en City heeft plannen om hem kapitein te maken. "Waarom daar dan weggaan?", vervolgt De Koster.

"Kevin is supergelukkig in Manchester met zijn gezin, hij voelt er waardering en speelt er aan mooie voorwaarden. En dat bij één van de beste ploegen ter wereld. In de beste competitie. In de Premier League speel je elke week een finale."

Wie wil hem niet?

Uiteraard hebben de grootste clubs ter wereld wel interesse. "Maar bellen doen ze niet. Ze zouden kunnen, hé. Ik ken de mensen van bijvoorbeeld Barcelona of Juventus heel erg goed. Als het echt zou moeten, dan kan het snel gaan. We hébben de rechtstreekse contacten. Juventus of PSG - ik noem er maar twee - weet dat het niet voor nu is. Ik heb de laatste maanden zelfs geen telefoontjes gekregen. Nogmaals: wij hebben nooit stappen gezet om een exit te forceren."