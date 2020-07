PSG en Dortmund bikkelen verder: na Meunier nu ook ruzie over jeugdspelers: "Ze draaien hun hoofd dol"

PSG en Dortmund zijn aan een rondje moddergooien begonnen na de uitspraken van Thomas Meunier die zei dat PSG hem de resterende matchen bijna gratis wou laten spelen. Sportief directeur van PSG, Leonardo, sneerde daarna dat Dortmund hun talenten weglokt. Reden voor Michael Zorc om nu te repliceren.

Bij Zorc sprong vooral de uitspraak van Leonardo “dat Duitse topclubs steeds vaker jonge spelers uit Frankrijk weglokken en dat dat een bedreiging vormt voor de Franse jeugdacademies” in het oog. “Meestal geef ik geen commentaar bij onthullingen door andere clubs, maar dit kan ik niet zo laten”, zei de sportief directeur van het team van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier zaterdag bij Bild. “De uitspraken van Leonardo kloppen niet. Het is in de meeste gevallen juist andersom. Dortmund wordt door familie en makelaars van jonge spelers vaak zelf aangesproken. De spelers denken zich bij ons beter te kunnen ontwikkelen en makkelijker te kunnen doorbreken.”

Leonardo had in Le Parisien verklaard dat “Duitse clubs als Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig ouders, vrienden, familieleden of de speler zelf opbellen”. “Op de leeftijd van vijftien of zestien jaar draaien ze talentvolle spelertjes hun hoofd al dol.”

De voorbije dagen discussieerden Dortmund en PSG ook al openlijk rond de transfer van Thomas Meunier. Meunier zei donderdag zelf dat hij graag de Champions League-campagne deze zomer nog had afgewerkt bij de Parijse topclub, maar dat Leonardo op geen enkel moment rekening hield met zijn overeenkomst met Dortmund. “Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld”, aldus Meunier.

Leonardo reageerde hierop door te zeggen dat alle spelers die einde contract waren eind juni hetzelfde voorstel kregen om hun contract met twee maanden te verlengen. “Thiago Silva, Eric Choupo-Moting en Sergio Rico zijn daarop ingegaan, Thomas Meunier niet. Dat was zijn goed recht, want hij was sinds 1 januari vrij om te tekenen waar hij maar wilde”, zei hij.

Meunier zou voor de twee extra maanden in Parijs hetzelfde loon hebben gevraagd als hetgeen hij in Dortmund zou gaan verdienen. Daar ging PSG niet mee akkoord. Bovendien wilde Dortmund ook nog een huursom voor de rechtsachter ontvangen. “Onder die omstandigheden was de korte verlenging onmogelijk”, aldus Leonardo.