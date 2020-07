Het is Club Brugge menens: 'Bod bij Duitse eersteklasser binnengebracht, 15 miljoen euro gevraagd'

Club Brugge wil zich deze zomer danig versterken en wil daarbij ook in aanvallend opzicht enkele deals sluiten. Daarbij zou het geld wel eens kunnen rollen.

Zo zou Club Brugge azen op Jean-Philippe Mateta, een 23-jarige Fransman die momenteel uitkomt voor Mainz.

15 miljoen euro

Daar heeft hij nog een contract voor twee jaar, maar zijn zaakwaarnemer is het pokerspelletje alvast begonnen: in Bild kondigde hij aan dat er voor Mateta een aanvraag van Club Brugge is binnengebracht.

Mateta speelde eerder in de spits bij onder meer Le Havre en Lyon, waar Mainz hem in 2018 voor acht miljoen euro ging ophalen. Mainz zou (minstens) vijftien miljoen euro willen voor de speler. Bij Mainz denken ze bovendien volgens de krant dat Mateta eerder droomt van de Spaanse competitie.