Istanbul Basaksehir wint voor de eerste keer in haar geschiedenis de Turkse landstitel

Istanbul Basaksehir is beloond voor haar uitstekend seizoen. De Turkse club is namelijk landskampioen geworden na een overwinning tegen Kayserispor. Eerste achtervolger Trabzonspor kon dan weer niet winnen.

Istanbul Basaksehir heeft zich verzekerd van haar eerste Turkse landstitel. De club kan niet meer worden ingehaald, want Trabzonspor, de eerste achtervolger, verloor dit weekend met 3-4 van Konyaspor.

Het gaat de laatste jaren goed met Istanbul Basaksehir. In 2017 konden ze zich voor de eerste kwalificeren voor de Europa League en drie jaar later heeft de club dus haar eerste titel kunnen pakken.

Maar het seizoen is nog niet voorbij voor de club, want ook dit seizoen doen ze mee aan de Europa League. In de heenwedstrijd van de achtste finales won Basaksehir met 1-0 van Kopenhagen. Als ze zich kunnen kwalificeren voor de kwartfinales, spelen ze meer dan waarschijnlijk tegen Manchester United.