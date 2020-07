Courtois laat Oblak na vier seizoenen weer achter zich: "Hard werken loont!"

Hij moest zich in 34 competitiematchen slechts 20 keer omdraaien, goed voor een gemiddelde van 0,59 tegengoals per match.

Daarmee laat de Rode Duivel de Sloveen Jan Oblak, de doelwachter van Atletico Madrid, achter zich. Die slikte 27 doelpunten in 38 matchen (0,71). Op de derde plaats eindigt Unai Simon, de keeper van Athletic Bilbao, met 29 tegentreffers in 34 wedstrijden (0,88).

Courtois won de Trofeo Zamora eerder in 2013 en 2014, toen hij voor Atletico Madrid uitkwam. De voorbije vier seizoenen ging de prijs naar Jan Oblak, zijn opvolger bij Los Colchoneros.

"Hard werken loont", reageert Courtois maandag in een tweet. "Ik wil deze Trofeo opdragen aan de hele ploeg, die mij heeft geholpen om de netten schoon te houden. Alleen door als team samen te werken, was dit mogelijk."

Hard work pays off 🔥! I’d like to dedicate this Trofeo to the team that stood by me defending the nets. Only by working together as a team, we made this possible. ⛔⚽ #HalaMadrid #Zamora pic.twitter.com/pkl0kEVvFk