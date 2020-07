🎥 Toch nog animo in een voetbalstadion: Bologna-coach Mihaljovic gaat helemaal door het lint en scheldt Atalanta-coach Gasperini de huid vol.

Atalanta boekte vanavond haar 22e zege van het seizoen. De ploeg scoorde ook haar 95e goal van het seizoen. Dat is op de Italiaanse velden al 60 jaar niet meer voorgevallen. Maar na de match werd voornamelijk iets anders besproken...

Aanleiding van de scheldpartij was een tackle van Atalanta-speler Robin Gosens op Andreas Skov Olsen. Atalanta-coach Gasperini ging verhaal halen en daar kon Bologna-coach Mihajlovic zich helemaal niet in vinden. Hij begon te gesticuleren en al snel volgde een verbale woedeuitbarsting.

De coach brieste (los vertaald): "Waarom moet je godverdomme met hen praten? Praat met je eigen spelers en breek mijn ballen niet! Praat met hen en breek mijn ballen niet! Naai iemand in hun kont en breek mijn penis niet! Wat wil je godverdomme?"

Doordat het stadion leeg was, was alles perfect te volgen via de microfoons van de tv-camera's en werd de hele uitbarsting live uitgezonden op televisie. Gasperini moest uiteindelijk zelf tegengehouden worden door zijn assistenten omdat hij net als Mihajlovic een gele kaart geserveerd kreeg. Iets later werd hij uiteindelijk nog naar de tribune gestuurd.

Beide coaches hebben alles na de wedstrijd al snel bijgelegd.