Slecht nieuws voor Alderweireld en Vertonghen? polyvalente verdediger verlengt contract bij Tottenham

Eric Dier zal ook de komende jaren voor Tottenham uitkomen. Zijn contract zou over een jaar aflopen, maar de Spurs hebben beslist om zijn contract met vier jaar te verlengen. Voor zijn schorsing hield Dier, samen met Davinson Sánchez, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen uit de ploeg.

In 2014 kwam Dier aan in Londen en de Engelse international werd een belangrijke speler voor Tottenham. Na zes jaar heeft de verdediger/middenvelder 239 wedstrijden gespeeld en daarin scoorde hij 11 doelpunten en gaf hij 11 assists. De laatste weken koos Mourinho in de defensie voor hem en Davinson Sánchez, waardoor er centraal achterin geen plaats was voor Alderweireld en Vertonghen.