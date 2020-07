Zware domper voor Leeds United: centrale verdediger negen maanden buiten strijd

Leeds United zal na 16 jaar opnieuw in de Premier League aantreden volgend seizoen, maar ze zullen het in de eerste maanden zonder centrale verdediger Gaetano Berardi moeten doen. Hij is negen maanden buiten strijd door een zware blessure.

Pech voor Gaetano Berardi en Leeds United. De club is na 16 jaar opnieuw in de Premier League te zien volgend seizoen, maar Berardi zal er in het begin nog niet bij zijn. De verdediger heeft een scheur in de kruisbanden van zijn knie opgelopen. Daardoor zal hij negen maanden buiten strijd zijn.

Berardi kan volgend seizoen zijn debuut maken in de Premier League, maar het is nog maar de vraag of Leeds United hem een nieuw contract gaat aanbieden. Volgens Het Nieuwsblad loopt het contract van de 31-jarige Zwitser deze zomer af.