🎥 U16 van Anderlecht begonnen aan voorbereiding nieuw seizoen

Bij de U16 van Anderlecht zijn ze begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Met de slogan "In Youth We Trust" besloot de Belgische club beelden te maken van de eerste training en hebben ze de video gepubliceerd op Twitter.

Les entraînements ont repris. Fun. Focus. Football. *Et Fortnite. 🟣⚪ In Youth We Trust. pic.twitter.com/OKkxfOGaUH