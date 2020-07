KV Mechelen blijft op zoek naar versterkingen: "Vooral aanvallend te weinig opties"

Wouter Vrancken is al tevreden met de spelers die KV Mechelen gehaald heeft, maar spoort de club aan om toch nog enkele versterkingen te gaan halen.

De voorbereidingen lopen nog niet zoals gepland en KV Mechelen liet al enkele stevige bolwassingen optekenen tegen Standard en Club Brugge.

"Fysiek staan we nog niet waar we moeten staan. Maar dat is ook normaal. We moeten het positieve onthouden. De juiste wil was er, maar naarmate de wedstrijden vorderden slopen er meer fouten in ons spel", gaf Vrancken aan bij Sporza.

Met de definitieve komst van Vanlerberghe, de huurtransfer van Bushiri en de komst van Coucke heeft KV Mechelen zich al op drie aspecten van het veld versterkt. Enkel vooraan kwam er nog niemand bij.

Maar daar komt nog verandering in. "Het is nog afwachten, maar er komt zeker nog iets bij. We hebben aanvallend te weinig opties. We willen tegen begin augustus klaar zijn, maar ik zie die aanwinsten liever vandaag dan morgen komen."