🎥 Ex-speler Racing Genk bezorgt Fulham gelijkspel en lijkt klaar voor play-offs

Neeskens Kebano, de Franse Congolees van Fulham, lijkt net op tijd in vorm. Vorig weekend scoorde hij twee keer tegen Sheffield Wednesday, en ook woensdag deed de ex-speler van Racing Genk en Charleroi van zich spreken.

Neeskens Kebano zorgde met een fraaie vrije trap voor de gelijkmaker tegen Wigan. Fulham zou niet verder komen dan deze 1-1, waardoor de degradatie van Wigan naar League One een feit was.

Another impressive display from @Neeskens_Kebano. 🇨🇩



He's your #WIGFUL Man of the Match! 🌟 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 23, 2020

Kebano werd door de Fulham-fans verkozen als Man of the Match. De offensieve middenvelder lijkt net op tijd in vorm voor de play-offs voor promotie naar de Premier League. Daarin neemt Fulham het in een dubbele confrontatie op tegen Cardiff City. De winnaar zal het opnemen tegen de winnaar van Brentford-Swansea City.

Met Mitrovic, Knockaert en Odoi stonden er woensdag bij The Cottagers overigens nog drie spelers met een verleden in de Jupiler Pro League op het veld.