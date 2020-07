Twee dagen voor competitiestart nog kans op bommetje: BAS legt datum voor uitspraak over licentie Virton vast

Er is nog veel onzekerheid rond het lot van Waasland-Beveren, maar ook Excelsior Virton kan nog één en ander in de war sturen met het oog op het nieuwe seizoen. Dat legt zich immers nog altijd niet neer bij het niet krijgen van een proflicentie. Uitspraak in de zaak komt er op... 6 augustus.

Dat is exact twee dagen voor op 8 augustus de start zou moeten gegeven worden van de competitie in het seizoen 2020-2021 in het profvoetbal, met de eerste speeldag in eerste klasse A. De kans bestaat dus dat kort voor die competitiestart er opnieuw een bom onder de competitie gelegd wordt.

Virton heeft echter niet meteen de beste papieren in handen. Het stapte al een eerste keer naar het BAS om het niet krijgen van een licentie aan te vechten. Toen het daar geen gehoor kreeg, ving het ook bot bij het BMA. Waarna Virton opnieuw naar het BAS stapte.

Alsnog opnieuw in 1B?

Volgens Le Soir zal het BAS de procedure van Virton opnieuw behandelen op 4 augustus, om dan een definitieve uitspraak te doen op 6 augustus. Krijgt Virton deze keer toch gelijk, dan komt het komend seizoen in principe opnieuw uit in 1B - de vraag is immers gesteld om de uitgestelde match tegen Beerschot toch maar te annuleren - en is er opnieuw een herschikking nodig in ons profvoetbal.