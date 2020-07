Besparingen gaan verder bij Anderlecht: nieuwe ontslagronde betekent einde fanshopmedewerkers

Bij Anderlecht zijn ze al even op zoek naar geld. Elke maatregel die genomen wordt, gebeurt in het kader van de financiële situatie van de ploeg. En nu zijn er drie nieuwe mensen de laan uit gestuurd bij paars-wit.

Want de drie fanshopmedewerkers van Anderlecht zijn allemaal ontslagen. Het is nog maar de vraag hoe Anderlecht dan binnenkort hun merchandising naar de fans will brengen. Elke club heeft een online fanshop waar je tenues en dergelijke kan kopen, maar een fanshop draait voor een wedstrijd ook altijd heel goed.

Maar de nieuwe bazen bij Anderlecht denken daar een beetje anders over. De laatste maanden zijn er al veel personeelswijzigingen doorgevoerd bij Anderlecht. Allemaal in het teken van besparingen.