KV Oostende volgt het voorbeeld van Anderlecht en STVV niet en opent deuren van stadion in augustus

Bij KV Oostende gaan ze de deuren van het stadion wel opendoen in augustus. Ze volgen dus niet het voorbeeld van Anderlecht en STVV om helemaal geen supporters uit te nodigen.

"Zelfs al kunnen we maar 100 supporters of sponsors binnenlaten, we willen die inspanning leveren", zegt KVO op de clubwebsite.

"Voor de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kwam, hadden we een plan klaar om 36% van het stadion te vullen. Nagenoeg elke abonnee had een plekje volgens ons plan. Volgens ons was ons plan ook veiliger dan op de Zeedijk te gaan wandelen, maar we leggen ons neer bij de beslissing van de Veiligheidsraad", klinkt het.

Mensen teleurstellen

Ze leggen zich erbij neer, maar ze zullen de deuren van het stadion niet dichtlaten voor hun supporters. "Wij willen onze supporters en spelers waar voor hun geld geven en we willen de mensen nauw betrekken bij de club. Er liggen nu verschillende scenario's op tafel en we beseffen dat we veel mensen zullen teleurstellen, maar we spelen liever met een beperkt publiek dan helemaal zonder supporters", zegt COO Thorsten Theys.

Creatieve oplossingen

Bij KVO willen ze hun supporters echter niet zomaar weigeren in het stadion. "We bekijken de opties om grote schermen te plaatsen op buitenlocaties. En met Eleven Sports willen we bijvoorbeeld bekijken of we onze supporters een korting kunnen geven", klinkt het.