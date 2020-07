Waasland-Beveren gaat stap verder en dagvaardt voetbalbond + Pro League

Bij Waasland-Beveren zijn ze nog niet klaar met hun juridische strijd om ervoor te zorgen dat ze komend seizoen niet naar 1B degraderen. In een nieuw hoofdstuk heeft Waasland-Beveren de Pro League en de Belgische voetbalbond gedagvaard.

De reden? De club vindt het niet acceptabel dat ze niet opgenomen zijn in de kalender van 1A voor volgend seizoen. Daarom spannen ze nu een kortgeding aan, de zaak komt maandag al voor de rechtbank.

Binnen enkele dagen is er opnieuw een Algemene Vergadering van de Pro League om (opnieuw) te stemmen over het competitieformat van komend seizoen. De bedoeling bij de Raad van Bestuur is dat dezelfde beslissing als enkele maanden geleden bevestigd wordt en Waasland-Beveren naar 1B zakt.