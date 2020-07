Club Brugge is klaar voor de bekerfinale

Club Brugge heeft de laatste test voor de bekerfinale met glans doorstaan door in het eigen Jan Breydel met 2-0 te winnen van Lille in de 'Brugse Metten'.

Na het struikelen over Gent en de moeizame zege tegen Deinze, had Club Brugge een afspraak met Lille om hun voorbereiding zaterdagavond af te ronden in het eigen Jan Breydelstadion. En de Bruggelingen hebben hun zelfvertrouwen opgekrikt, een week voor de crucioale bekerfinale tegen Antwerp.

Mats Rits opende de score met een mooie omhaal. Daarna moesten we wachten tot de tweede helft om wat meer animo te zien tussen Club en Lille na een eerste helft die meer gezapig dan spectaculair was.

Maar in de tweede helft jaagde Club het tempo de hoogte in. Twintig minuten voor tijd bracht Clement Siebe Schrijvers in en tien minuten later verdubbelde de aanvallende middenvelder de score. Club had de stand nog kunnen aandikken tot 3-0, maar Lille-doelman Mike Maignan stond pal op pogingen van Vormer en Krmencik.

Een mooie uitslag dus voor Club Brugge, dat aanstaande zaterdag naar Brussel afreist om te proberen de dubbel binnen te halen.