'Harde onderhandelingen AA Gent lonen, Lille komt met verhoogd bod'

Een bod van 25 miljoen werd door AA Gent nog afgewezen, tot grote onvrede bij Jonathan David zelf. Maar de houding van Ivan De Witte tijdens de onderhandelingen loont.

Volgens L'Équipe zou Lille nu toch van plan zijn een verhoogd bod te doen op Jonathan David. Of dat bod zal voldoen aan de vraagprijs van 30 miljoen is nog niet duidelijk.

David gaf zelf eerder al aan te willen vertrekken richting Lille, maar De Witte hield zijn vertrek tegen. De voorzitter van Gent wil minstens 30 miljoen euro zien voor zijn goudhaantje. Ondertussen gaf De Witte ook al aan dat een transfer niet uitgesloten blijft.

En die boodschap is goed ontvangen in Lille. Voorzitter Gerard Lopez wil het bod verhogen, om David alsnog naar Noord-Frankrijk te halen. "David wil absoluut naar Lille komen. Hij heeft geen zin in andere clubs. Alles hangt af van het Gentse bestuur, maar we zullen ons bod de komende dagen wellicht verhogen", gaf Lopez aan.