Hoewel Real Madrid landskampioen werd rijfde Lionel Messi de records aan elkaar

Real Madrid troefde FC Barcelona dit jaar af in de race naar de titel. Maar dat wil daarom niet zeggen dat Lionel Messi dit jaar geen topseizoen gespeeld heeft. De Argentijn maakt er elk seizoen de gewoonte van enkele records op zijn naam te zetten en ook dit jaar was dat niet anders.

De 33-jarige aanvaller was misschien wel de beste individuele speler in La Liga, ondanks het niet behalen van de landstitel met Barcelona.

Dat gezegd zijnde, kun je Messi heel weinig verwijten van de tekortkomingen van Barcelona dit seizoen. De Argentijn was bijna altijd hun beste speler op het veld en was tegelijkertijd de belangrijkste spelmaker en scorer bij Catalanen.

Zijn uitstekende individuele prestaties zorgden ervoor dat hij wederom enkele jarenoude records brak in de Spaanse competitie.

Hieronder een overzicht van de records:

5. Lionel Messi maakte de meeste hattricks in La Liga (36):

Dit record zou Lionel Messi wel eens bijzonder dierbaar kunnen zijn, omdat het voordien nog toebehoorde aan zijn aartsrivaal Cristiano Ronaldo. Voordat het seizoen begon, stond de Argentijn op 33-jarige leeftijd met nog één hattrick achter de Portugese scherpschutter. Hij schopte zich naast Ronaldo toen hij Celta Vigo in november op de knieën dwong.

Minder dan een maand later nam hij de troon voor zichzelf, dit keer ten koste van Mallorca.

Lionel Messi's meest recente hattrick was in februari tegen Eibar in een 5-0 overwinning.

Het record zal de komende seizoen zeker nog op zijn naam staan, aangezien hij niet direct bedreigd wordt door een andere (actieve) La Liga-speler. Luis Suarez komt het dichtst in de buurt met 10 hattricks.

4. Lionel Messi heeft de meeste La Liga Speler van de Maand-trofeeën (7):

Hoewel 7 Speler van de Maand-awards misschien niet veel lijkt voor een voetballer van het kaliber van Lionel Messi en vooral gezien het feit dat hij zijn hele professionele carrière in Spanje heeft gespeeld, valt de verklaring niet ver te zoeken. De prijs is pas ontstaan ​​in het seizoen van 2013-2014.

Messi had er aan de start van vorig seizoen al 5, dat was ééntje minder dan zijn nieuwe ploeggenoot Antoine Griezmann. Terwijl de Fransman worstelde om zijn vorm te vinden in de Catalaanse hoofdstad, ​​profiteerde de Argentijn van de situatie en won hij de Player of the Month-prijs in november en februari.

Een voorsprong van slechts één prijs in vergelijking met Griezmann is eigenlijk totaal niet veel, dus dit blijft een van de weinige Lionel Messi-records die toch relatief makkelijk te breken is.

#OnlyMessiHasMore |

Lionel #Messi now holds the record for the most individual La Liga Player of the Month Awards, with seven. pic.twitter.com/ecdxjeXVoj — infosfcb (@infosfcb) July 21, 2020

3. Lionel Messi heeft nu de meeste +20 goals per seizoen op een rij (12):

Messi has now scored 30+ club goals for the 12th consecutive season



2008-09 38

2009-10 47

2010-11 53

2011-12 73😲

2012-13 60

2013-14 41

2014-15 58

2015-16 41

2016-17 54

2017-18 45

2018-19 51

2019-20 30 (ongoing)💥 pic.twitter.com/yvSqk54I0H — MK (@BarcaStat) July 19, 2020

Hij heeft misschien sinds 2008-09 niet meer zo weinig gescoord in een seizoen, toch weerhield het hem er niet van om nog een doelpuntenrecord op zijn naam te zetten. Hij scoorde zijn 20e doelpunt van het seizoen toen hij met FC Barcelona Mallorca een 4-0 pandoering gaf. Daarbij leverde hij nog twee assists - een typisch Messi-uitje dus.

Dat doelpunt maakte van Lionel Messi de eerste speler ooit die 20+ competitiedoelpunten scoorde in 12 opeenvolgende La Liga-seizoenen.

2. Lionel Messi heeft de meeste Pichichi trofeeën gewonnen (7):

Door de Pichichi vorig seizoen binnen te halen, evenaarde Lionel Messi het record van 6 Pichichi-trofeeën van Telmo Zarra. Het was duidelijk dat Messi dat record helemaal voor zichzelf wilde hebben en dat bleek ook uit zijn wedstrijden op het veld dit seizoen.

25 doelpunten waren genoeg voor de Argentijn om opnieuw een La Liga-topscorerprijs te bemachtigen, waarmee hij zijn 7e Pichichi pakte. Zijn record zal nog jaren veilig zijn, aangezien geen enkele (actieve) La Liga-speler er, om te beginnen, zelfs maar twee heeft. Niemand heeft er meer dan eentje kunnen behalen.

Hij evenaarde tegelijkertijd nog een ander record, toen hij zijn 4e opeenvolgende Pichichi-trofee pakte. Alleen Real Madrid-legendes Alfredo di Stefano en Hugo Sanchez staan op hetzelfde aantal opeenvolgende trofeeën.

1. Dubbel record!: Lionel Messi heeft de meeste 20-20 seizoenen (1) en de meeste assists in één seizoen (21):

Lionel Messi makes it 21 assists for the season, overtaking Xavi to set a new La Liga record 🙌 pic.twitter.com/lNjtWQ32SB — ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2020

Ja, Lionel Messi is de enige voetballer in de geschiedenis van het Spaanse voetbal die meer dan 20 doelpunten en meer dan 20 assists in hetzelfde seizoen heeft neergezet.

De allround vaardigheden van de artiest als voetballer zijn gewoonweg fascinerend en misschien is dit de best beschikbare statistiek om het te bewijzen. Messi was niet alleen de beste doelpuntenmaker van Spanje met 25 goals op zijn naam, hij gaf ook de meeste assists. En die 21 assists zijn in feite ook een La Liga-record en breken daarmee Xavi's record van 20.

Niemand anders kwam dit seizoen dichtbij, want de elf assists van Mikel Oyarzabal waren goed genoeg voor de tweede plaats. De enige andere voetballer die ooit zo'n belachelijk goed allround seizoen had, met meer dan 20 goals en 20+ assists in een top 5 competitie van Europa was Thierry Henry.

Dat was toen de Fransman in het seizoen van 2002-2003 immense potten brak bij Arsenal. Hij scoorde maar liefst 32 goals en gaf 23 assists dat seizoen.

Daarom is het misschien wel passend dat het net Lionel Messi, de speler die misschien wel de meeste complete aanvaller van zijn tijd is, die naast Thierry Henry komt.