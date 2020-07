Bankzitter Liverpool trekt met Champions League- en Premier League-trofee richting Rusland

Dejan Lovren trekt de deur bij Liverpool achter zich dicht. De Kroatische verdediger heeft een overeenkomst bereikt met de Russische kampioen Zenit Sint-Petersburg.

De 31-jarige Lovren speelde zes seizoen voor Liverpool, waarmee hij de Champions League, Premier League en Europese Supercup won. In totaal speelde Lovren 185 wedstrijden voor de club.

Zenit kwam in 2014 over van Southampton, waar hij slechts een seizoen actief voor was. Nu betaald Zenit 12 miljoen euro om Lovren over te nemen van Liverpool.

De harde verdediger werd dit seizoen voorbijgestoken door Joe Gomez, nadat hij eerder nog in balans lag met Joël Matip. Dit seizoen kwam hij maar 10 keer in actie in de Premier League.

Lovren is alvast tevreden met deze nieuwe uitdaging. "Ik zal proberen om het respect van de supporters te verdienen door hard te werken. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik ga er alles aan doen!"