Deportivo zet Spanje op stelten met héél zware beschuldigingen: moedwillige coronabesmettingen en belangenvermenging bij Spaanse bond?

Deportivo La Coruña heeft woord gehouden. De Spaanse landskampioen van 2000 onderneemt juridische stappen om degradatie naar de derde klasse te ontlopen. Een logisch gevolg van de gebeurtenissen, al zijn de beschuldigingen heel zwaar.

Nog eventjes herhalen: Deportivo La Coruña kreeg op de laatste speeldag in de Spaanse tweede klasse de kans niet om voluit voor de redding te gaan. Vlak voor de wedstrijd tegen Fuenlabrada werd duidelijk dat spelers van de tegenstanders positief hadden getest aan COVID-19.

De Spaanse voetbalbond besliste dan maar dat de wedstrijd niet meer moet worden gespeeld. Een eventuele overwinning van Deportivo had achteraf gezien niets veranderd aan de stand, maar Super Depor is van mening dat dat een vorm van competitievervalsing is.

Eisenpakket

Deportivo eist niet alleen de 6-0-overwinning - dat zou nog steeds de degradatie betekenen - maar ook ineens de schrapping van de laatste speeldag én een nietigverklaring van alle promoties en degradaties in de Segunda Division.

En de beschuldigingen zijn niet min. De éénvoudig Spaanse landskampioen beschuldigt Fuenlabrada ervan te zijn afgereisd met de wetenschap dat er besmette spelers in de kern zitten.

Gazpacho

En dat is niet alles. Volgens Deportivo is er zelfs belangenvermenging in het spel. Zo werkt een zoon van Javier Tebas (voorzitter van La Liga, nvdr.) voor Fuenlabrada. De afsluiting van het voetbal is dus niet enkel in België een soep. Of beter gezegd: gazpacho.