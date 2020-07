Bartomeu wil zijn herverkiezing redden met belofte over Messi, maar... Argentijn is er zelf niet van op de hoogte

Josep Bartomeu voelt de bui al hangen. In de hoop om zijn stoel als voorzitter van FC Barcelona te redden belooft ook hij een contractverlenging van Lionel Messi. Alleen lijkt de Argentijn daar niet van op de hoogte.

Lionel Messi heeft de contractonderhandelingen immers in de koelkast gezet. De Vlo - wiens overeenkomst medio 2021 afloopt - schaart zich in het kamp van Victor Font. De Catalaanse zakenman heeft een duidelijk plan om de macht vte grijpen in Camp Nou. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Messi heeft al vaak genoeg herhaald dat hij zijn carrière wil afsluiten bij FC Barcelona”, maakt Bartomeu zich sterk in El Mundo Deportivo. “Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij zijn handtekening zal zetten onder een nieuw contract.”

Wij twijfelen daar ook niet aan, Josep. Maar het zal dan wel een deal met Font zijn…