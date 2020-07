Ligue 1: tot 5000(!) toeschouwers toegelaten in de stadions

In België bleven deze week de aankondigingen binnensijpelen van verschillende profclubs dat ze achter gesloten deuren zouden spelen in Augustus. Maar in Frankrijk kon het verschil niet groter zijn.

Daar heeft de Franse overheid beslist dat Ligue 1 clubs tot 5000 fans zullen mogen toelaten in hun stadions: “De overheid heeft beslist dat het maximum aantal toeschouwers in een stadion tot eind augustus op 5000 zal blijven liggen.” In het gepubliceerde decreet is echter bepaald dat de lokale hoofddepartementen vrijstellingen kunnen verlenen om over die beperking van 5000 toeschouwers te gaan en dus meer mensen toe te staan ​​sportevenementen bij te wonen vanaf 15 augustus 2020 ", valt te lezen in een persbericht van L'Equipe. Het contrast kan bijna niet groter zijn. In Antwerpen werd gisterenavond beslist dat contactsporten boven de 18 jaar helemaal verboden zijn voor de komende vier weken. Dat profvoetbal daaronder zal vallen, valt nog af te wachten.