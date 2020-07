Club Brugge en Osayi-Samuel hebben nog geen akkoord, onderhandelingen lopen nog

Hoewel Club Brugge naar verluidt een akkoord heeft bereikt met QPR over de transfer van Bright Osayi-Samuel, heeft de speler nog geen akkoord bereikt met Blauw-Zwart.

Bright Osayi-Samuel, van wie de aankondiging bij Brugge al enkele weken lang verwacht werd, heeft zijn contract bij de Belgische kampioen van 2020 nog steeds niet ondertekend.

Ondanks een overeenkomst met QPR, de transfersom wordt geschat op 4,5 miljoen euro, moet de West-Vlaamse club de speler nog overtuigen.

Volgens informatie van Het Laatste Nieuws kreeg de Nigeriaanse spits gisteren een rondleiding in het Belfius Basecamp van Club Brugge. Club heeft nog geen overeenkomst met de speler, en in het bijzonder over de salariskwestie die nog besproken moet worden voordat zijn contract in België getekend wordt. Wordt vervolgd ...