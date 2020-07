Zorgt jonge Belg vanavond voor unicum bij Juventus?

Krijgen we vanavond voor het eerst Daouda Peeters in actie in de hoofdmacht van ,nou ja, kersvers landskampioen Juventus? De Oude Dame neemt het vanavond op tegen Cagliari. Door een resem afwezigen zou het vanavond wel eens bingo kunnen zijn voor onze jonge landgenoot.

De 21-jarige ex-speler van onder andere Club Brugge verlengde onlangs zijn contract in Turijn. Op de voorlaatste speeldag neemt Juventus, dat al zeker is van de titel, het woensdagavond op in en tegen Cagliari.

Met de afwezigheden van Dybala, Sami Khedira en Aaron Ramsey beschikt Sarri over vijf fitte middenvelders in de selectie.

Het zou dus zomaar kunnen dat we vanavond voor het eerst de jonge Belg aan het werk zien aan de zijde van Cristiano Ronaldo en co. Hij zou de eerste Belg zijn die in actie komt in het eerste elftal van Juventus.