In het verleden dicht bij transfer naar Antwerp, nu bij Westerlo: "Als Bob Peeters discipline in zijn spel kan leggen ..."

Westerlo had als een van de eerste ploegen zowat het huiswerk met oog op het nieuwe seizoen af. Daarbij ook de komst van een middenvelder, die in het verleden nog op de radar stond van Antwerp.

Thomas Ephestion werd opgehaald bij US Orléans en tekende een contract tot juni 2022, met optie op nog een derde jaar in het Westelse Kuipje.

De 25-jarige middenvelder was eenmalig international van Martinique en stond in het verleden ook nog dicht bij een transfer naar Antwerp.

Krachtige, atletische speler met werkpunten

Volgens scouting analist Tom Billen kan hij dan ook van serieuze waarde zijn voor Westerlo in 1B: "Hij is een interessante infiltrerende middenvelder. Ephestion is een krachtige, atletische speler met een stevige linkervoet."

"Het is een speler met een goede basistechniek en passing op zowel korte als lange afstanden. Zijn rechtervoet blijft voor verbetering vatbaar, en ook tactisch dient er nog wat bijgeschaafd te worden. Maar als Bob Peeters meer discipline in zijn spel kan leggen, dan zal Ephestion een interessante speler worden in 1B", klinkt het hoopvol.